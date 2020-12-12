Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Peki, corona virüsü vaka sayısı bugün kaç? İşte Bakan Koca'nın o açıklaması...

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Aralık tarihinde yapılan 189 bin 065 corona virüsü testinden 5.203'sı pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti, 20.191 hasta iyileşti.

Günlük toplam vaka sayısı ise 29.136 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 20 milyon 898 bin 517, toplam vaka sayısı 1 milyon 809 bin 809, toplam vefat sayısı 16 bin 199, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5.961, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 581 bin 565 olarak yer aldı.





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