12 Aralık 2020, Cumartesi

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 12 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... 'in Wuhan kentinde başlayan ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. , sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Peki, corona virüsü vaka sayısı bugün kaç? İşte 'nın o açıklaması...

, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 189 bin 065 corona virüsü testinden 5.203'sı pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti, 20.191 hasta iyileşti.

Günlük toplam vaka sayısı ise 29.136 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 20 milyon 898 bin 517, toplam vaka sayısı 1 milyon 809 bin 809, toplam vefat sayısı 16 bin 199, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5.961, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 581 bin 565 olarak yer aldı.


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