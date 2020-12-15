Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Peki, 15 Aralık Salıcorona virüsü vaka sayısı kaç? İşte Bakan Koca'nın o açıklaması....

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Aralık tarihinde yapılan 206 bin 190 corona virüsü testinden 5.105'ü pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti, 29.247 hasta iyileşti.



Günlük toplam vaka sayısı ise 32.102 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 21 milyon 490 bin 195, toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 474, toplam vefat sayısı 16 bin 881, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2,9, ağır hasta sayısı 5.988, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 661 bin 191 olarak yer aldı.



İŞTE GÜNCEL TABLO:

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