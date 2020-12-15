15 Aralık 2020, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 Giriş Tarihi: 15.12.2020

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. , sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Peki, Salıcorona virüsü vaka sayısı kaç? İşte Bakan Koca'nın o açıklaması....

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 206 bin 190 corona virüsü testinden 5.105'ü pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti, 29.247 hasta iyileşti.

Günlük toplam vaka sayısı ise 32.102 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 21 milyon 490 bin 195, toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 474, toplam vefat sayısı 16 bin 881, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2,9, ağır hasta sayısı 5.988, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 661 bin 191 olarak yer aldı.

İŞTE GÜNCEL TABLO:


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