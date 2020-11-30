Corona virüsü (Koronavirüs) mutasyona mı uğradı? Belirtileri neler? İşte o açıklama...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürüyor. Corona virüsün yeni belirtisi ortaya çıktı. ABD'de yapılan araştırma sonucunda ani ve acısız diş kaybının da Covid-19 belirtisi olduğu açıklandı. Peki, Corona virüsü (Koronavirüs) mutasyona mı uğradı? Yeni belirtiler neler? İşte detaylar...
Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken vaka satısı 62 milyona ulaştı. ABD'de bazı kişilerin dişini kaybettiği ve bu durumun corona virüsü salgını sebebiyle olduğu iddia edildi.
DİŞ DÜŞMESİ CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ? BELİRTİLER NELER?
ABD'de bazı kişilerde ani diş düşmesi görülmesi üzerine bu durumun corona virüsü sebebiyle yaşandığı belirtildi. En yaygın görülen semptomlar arasında;
- Yorgun
-Saç kaybı
-Kalp ritmi bozukluğu
-Bilişsel problemler
-Baş ağrısı
-Kas ağrısı
-Nefes almada güçlük
-Odaklanma problemi
-Üşüme ve titreme
-Uykusuzluk
-Halüsinasyon görme
-İshal
-Yüksek ateş semptomlar yer alıyor.
The New York Times gazetesi, diş sağlığı ile ilgli uzun süreli Covid-19 hastalarıyla görüştü. New York'ta yaşayan 43 yaşındaki Farah Khemili adlı kadının ilkhabarda Covid-19'a yakalanmasının ardından bir ay sonra ön dişini kaybettiğini açıkladı.
Bilim insanları, corona virüsün diş etlerini enfekte ederek buradaki kan damarlarına zarar verebileceğini düşünüyor. Ancak durumun nedeni henüz bilimsel olarak net bir şekilde ortaya konulamadı.
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