Corona virüsü (Koronavirüs) mutasyona mı uğradı? Belirtileri neler? İşte o açıklama...

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken vaka satısı 62 milyona ulaştı. ABD'de bazı kişilerin dişini kaybettiği ve bu durumun corona virüsü salgını sebebiyle olduğu iddia edildi.