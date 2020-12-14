14 Aralık 2020, Pazartesi

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağını açıkladı!

Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 Giriş Tarihi: 14.12.2020

Son dakika haberi: Başkan 'da gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Başkan , kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağını da yaptığı açıklamada duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Sokağa çıkma kısıtlaması Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 05:00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır."

YILBAŞI HANGİ GÜN?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe gününden başlamak üzere Cuma, Cumartesi Pazar günü de sayıldığında kısıtlama kararı alınması halinde yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.

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