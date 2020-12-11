Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Aralık tarihinde yapılan 208 bin 873 corona virüsü testinden 5.607'si pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti, 5.516 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı 32.106, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 780 bin 673 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Aralık tarihinde yapılan 208 bin 873 corona virüsü testinden 5.516'sı pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti, 5.516 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 32.106 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452, toplam vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673, toplam vefat sayısı 15 bin 977, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5.952, toplam iyileşen hasta sayısı ise 458 bin 109 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA SAYISININ ARTIŞ HIZI DURAĞANA YAKLAŞTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

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