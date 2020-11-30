30 Kasım 2020, Pazartesi

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Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni önlem ve kısıtlamalar gelecek mi? Şehirler arası giriş-çıkış yasağı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelirken, kafe, restoran, kıraathanelere de kısıtlama getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" ifadelerine yer verdi. Yeni yasakların getirilmesi gündemde. Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni önlem ve kısıtlamalar gelecek mi? Şehirler arası giriş çıkış yasağı gelecek mi? İşte detaylar...

Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni önlem ve kısıtlamalar gelecek mi? Şehirler arası giriş-çıkış yasağı...
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

salgını etkisini dünyada sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde de vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla Bilim Kurulu yeni önlemler için harekete geçti. Başkan 'ın da kabine toplantısı ardından yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni önlem ve kısıtlamalar gelecek mi? Şehirler arası giriş-çıkış yasağı...

2 haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ve kafe, restoran, kıraathaneler ile ilgili kısıtlamaların ardından vaka sayısında azalma olmaması Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nu harekete geçirdi.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE

Bilim Kurulu'nun gündemiyle masaya yatıracağı yeni tedbirlerinin başında ise sokağa çıkma kısıtlaması geliyor. Hafta sonları 20.00 ila 10.00'da uygulanan sokağa çıkma yasağının, hafta içini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, hafta sonları tam gün sokağa çıkma sınırlaması da gündemde.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni önlem ve kısıtlamalar gelecek mi? Şehirler arası giriş-çıkış yasağı...

65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ DÜZENLENMESİ GÜNDEMDE

Bilim Kurulu'nun alacağı son dakika kararları içerisinde 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının da saatlerinin düzenlenmesi ihtimaller arasında.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni önlem ve kısıtlamalar gelecek mi? Şehirler arası giriş-çıkış yasağı...

PAZARLARA HES KODU

HES kodu zorunluluğu genişletiliyor. Tüm Türkiye için pazar yerlerine getirilebilir. Özellikle de kapalı ve katlı pazarlarda HES koduyla girilmesi üzerinde çalışılıyor.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni önlem ve kısıtlamalar gelecek mi? Şehirler arası giriş-çıkış yasağı...

ŞEHİRLER ARASI GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GELEBİLİR

Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli salgınında kritik iller olarak açıklandı. Şehirler arası giriş çıkış yasağı getirilmesi yeniden gündeme geldi.

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