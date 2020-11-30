2 haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ve kafe, restoran, kıraathaneler ile ilgili kısıtlamaların ardından vaka sayısında azalma olmaması Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nu harekete geçirdi.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE

Bilim Kurulu'nun gündemiyle masaya yatıracağı yeni corona virüsü tedbirlerinin başında ise sokağa çıkma kısıtlaması geliyor. Hafta sonları 20.00 ila 10.00'da uygulanan sokağa çıkma yasağının, hafta içini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, hafta sonları tam gün sokağa çıkma sınırlaması da gündemde.