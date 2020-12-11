Yemek tarifleri: Kaymaçina (Üsküp) tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Süt, yumurta şeker ve vanilya ile yapılan oldukça pratik tatlılar arasında yer alan Kaymaçina tatlısı tarifi merak konusu oldu. Kaymaçina, Balkanlardan mutfağımıza giren harika lezzetlerden biridir. Peki, Kaymaçina (Üsküp) tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte o tarif...
Kaymaçina (Üsküp) tatlısı bazı kaynaklarda Arnavut tatlısı olarak da geçer. Balkanlardan gelen bu lezzetli tatlının malzemeleri kolayca bulunabilir ve evde yapılmaya en müsait tatlılardan bir tanesidir. Yapılışı da oldukça kolay olan Kaymaçina tatlısını, ailecek severek tüketebilirsiniz. Peki, Kaymaçina (Üsküp) tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte pratik ve lezzetli Kaymaçina (Üsküp) tatlısı tarifi...
KAYMAÇİNA (ÜSKÜP) TATLISI MALZEMELERİ
-5 adet yumurta
-1 litre süt
-1.5 su bardağı şeker
-1 paket vanilya
KAYMAÇİNA (ÜSKÜP) TATLISI NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ
Öncelikle, 5 yumurta ve 1.5 su bardağı şekeri beyazlaşıncaya kadar çırpın. Ardından bu karışıma ılık süt ve vanilya ilave edip çırpmaya devam edin. Karışımı cam fırın kabına alın. Daha sonra fırın tepsinin içine biraz su ekleyip, cam kabı içine koyun. Önceden ısıtılmış 160 derece fırına atıp yaklaşık 1 saat pişirin. Tatlının üstü göz göz kabarınca fırından çıkartın ve 1 gün bekleterek servis yapın. Afiyet olsun.
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