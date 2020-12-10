10 Aralık 2020, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 10 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 10 Aralık tarihinde yapılan 206 bin 202 corona virüsü testinden 5.918'i pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti, 5.232 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 30.424 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 10 Aralık tarihinde yapılan 206 bin 202 corona virüsü testinden 5.918'i pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti, 5.918 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 30.424 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567, toplam vefat sayısı 15 bin 751, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5.943, toplam iyileşen hasta sayısı ise 452 bin 593 olarak yer aldı.

"ALINAN TEDBİRLERİN ETKİSİNİ HİSSETMEYE BAŞLADIK"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 5.918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.


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