Kuruluş Osman 35. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle...
ATV ekranlarından yayılan sevilen dizi Kuruluş Osman 35. bölüm, an itibarıyla "Kuruluş Osman 35. bölüm izle" şeklinde arama motorlarında araştırılıyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Özge Törer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi izleyenleri ekrana kilitledi. "Kuruluş Osman 35. bölüm izle", "Kuruluş Osman 35. bölüm kesintisiz izle", "Kuruluş Osman 35. bölüm tek parça izle" ve "ATV canlı yayın izle" gibi cümleleri arama motorlarında aratıyor. Kuruluş Osman'ın 35. bölümünü tek parça olarak haberimizden izleyebilirsiniz. | Kuruluş Osman 35. bölüm izle | Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle...
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın 25 Kasım Çarşamba günü ekrana geldi. 35'inci bölümünde, Osman Bey iki ateş arasında kaldı.
Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Görkem Kanbolat Arslan (Savcı), Seçkin Özdemir (Flatyos), Seray Kaya (Lena), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Göktuğ), Celal Al (Abdurrahman), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Arslan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Bahtiyar Engin (Çömlekçi), Emel Dede (Gonca), Tolga Akkaya (Dumrul), Atilla Güzel (Ayaz), Ömer Ağan (Saltuk), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Ayşen Gürler (Helen) ve Tamer Yiğit (Ertuğrul Bey) ve Cüneyt Arkın (Aksakallı) gibi yıldız isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman 35. yeni bölümü ile sevenlerini ekranlara kilitledi.
KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜM İZLE!
ATV'nin Çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Kuruluş Osman izle araştırmaları yoğun olarak devam ediyor. Haberimizde, Kuruluş Osman 35.son bölüm izle seçeneğine ulaşabilirsiniz.
Kuruluş Osman ATV canlı yayın izle ekranı hakkında dizinin sıkı takipçileri bilgi edinmeye çalışıyor. Hemen aşağıda yer alan link ve panel aracılığıyla Kuruluş Osman yeni bölüm ATV ile izle ekranını görüntüleyebilirsiniz. Dizi biter bitmez son bölüm izle linki aktif oldu.
KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?
KURULUŞ OSMAN YİNE REYTİNGLERDE LİDER!
Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 35'inci bölümüyle izlenme payı elde ederek çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izlemek için tıklayın.
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