Cyberpunk 2077 böyle değerlendirildi! Cyberpunk 2077 ne zaman çıkıyor? Sistem gereksinimleri ne? İşte o detay...
Tüm dünyada merakla beklenen oyunlar arasında yer alan Cyberpunk 2077'nin çıkmasına oldukça kısa bir süre var. Eğer çıkış yine ertelenmezse kısa süre içerisinde oyunseverler merakla bekledikleri Cyberpunk 2077'ye kavuşacak. Oyun hakkında ilk değerlendirmeler de ortaya çıktı. Peki, Cyberpunk 2077 ne zaman çıkıyor? Sistem gereksinimleri ne?
Çok uzun zamandır oyunseverler tarafından beklenen ve daha önce çıkış tarihi ertelenen Cyberpunk 2077 sonunda oyunseverler ile buluşacak.
CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK?
CD Projekt RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077'nin 10 Aralık'ta çıkması bekleniyor. Yapımcı oyunu daha önce birçok kez ertelemişti.
CYBERPUNK 2077 NASIL BİR OYUN? DEĞERLENDİRDİLER!
Cyberpunk 2077 adeta ekran kartlarını yakıyor. Teknoloji sitesi Tomshardware, birkaç gün önceden ilk karşılaştırma sonuçlarına ulaştı. NVIDIA'nın yüksek performanslı ürünü NVIDIA GeForce RTX3090, gerçek zamanlı Işın İzleme efektleri kapalıyken test edildi. Ürün oyunu 4K / Ultra'da 60 FPS ile çalıştıramıyor.
İŞTE CYBERPUNK 2077 PUANLARI!
Metacritic ortalaması: 90
Windows Central -- 100
Gameblog.fr -- 100
IGN Japan -- 100
M3 -- 100
TheGamer -- 100
VG247 -- 100
VGC -- 100
GameSpew -- 100
GamesRadar+ -- 100
Stevivor -- 95
Areajugones -- 95
MGG Spain -- 94
Vandal -- 93
GameWatcher -- 90
IGN -- 90
RPG Site -- 90
Game Informer -- 90
Carole Quintaine -- 90
Eurogamer Italy -- 90
Everyeye.it -- 90
JeuxActu -- 90
Millenium -- 85
Screen Rant -- 80
Trusted Reviews -- 80
PC Gamer -- 78
Gamespot -- 70
GamesBeat -- 60
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