Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölümde neler yaşanacak?
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenleri ekrana kilitleyecek. EDHO 174. bölüm büyük heyecan yaratmıştı. Yeni bölüm fragmanını merak edenler arama motorlarında dizi hakkında sorgularda bulundu. EDHO tek parça izlemek isteyenler ve 175. bölüm fragmanı hakkında bilgi almak isteyenler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kesintisiz izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm tek parça izle gibi sorgular yapıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölümde neler yaşanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm ne zaman, saat kaçta? EDHO 175 fragman izle...
Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. yeni bölüm ile sevenlerini ekrana kilitlemişti. İşte 175. bölüm detayları merak konusu oldu.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Abisi Derman Korkmaz'ın intikamını almak için sabırsızlanan Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin ölmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Paralel'cilerin yaptığı saldırıda vurulan Şahin Ağa'nın intikamını almak için gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Korumaları birer birer vurarak masaya çıkan Alpaslan Çakırbeyli namluyu Yavuz'a çevirerek eşi Özlem'in de intikamını da almak ister. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığı saldırı ise herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına saldırılar yapan Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan bombalı saldırı yeniden ortalığı savaş alanına çevirir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 174. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. yeni bölümü izlemek için tıklayın.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 174. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanını izlemek için tıklayın.
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