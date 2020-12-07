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Kulkan Erdenet belli oldu! Genco Özak kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Genco Özak kimdir?
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Genç oyuncu sosyal medyanın gündemine oturdu. Sevilen bir dizide isimli karakteri canlandıracak olan Genco Özak'ın hayatı, yaşı ve oynadığı önceki roller merak konusu oldu. Peki, Genco Özak kimdir? ? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ekranların sevilen dizilerinden Çukur'a dahil oldu. Genç oyuncunu yaşamı, kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Genco Özak kimdir? ? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

GENCO ÖZAK KİMDİR?

Genco Özak, 1992 yılında 'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gördü. ve 'in rol aldığı sinema filminin yapım ekibinde görev aldı. Özak, son olarak Güvercin dizisinde Ökkeş karakteriyle hayran kitlesi kazandı. Genco Özak geçmişte Vatanım Sensin ve Söz isimli dizilerde de rol aldı. Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

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