07 Aralık 2020, Pazartesi

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Bakan açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak? 2021 Asgari ücret ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika haberini verdi. Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 asgari ücret zam oranı için toplandı. Toplantı öncesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar, "2021 asgari ücret fiyatı ne kadar olacak?, Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorgulamalarını yaptı. İşte detaylar...

Bakan açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak? 2021 Asgari ücret ne kadar oldu?
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

2021 zammı için beklenen son dakika haberi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Türkiye'de milyonlarca insanın maaşına direkt ve dolaylı yoldan etki eden yeni asgari ücret için ilk görüşmeler gerçekleşti.

Bakan açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak? 2021 Asgari ücret ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görüşmeleri öncesi açıklama yaptı ve "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." dedi.

Bakan açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak? 2021 Asgari ücret ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakan açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak? 2021 Asgari ücret ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET NET NE KADAR?

2020 yılında bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

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