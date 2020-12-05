Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Aralık tarihinde yapılan 178 bin 903 corona virüsü testinden 6.128'i pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti, 4.100 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 31.896 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Aralık tarihinde yapılan 178 bin 903 corona virüsü testinden 6.128'i pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti, 4.100 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 31.896 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84, toplam hasta sayısı 533 bin 198, toplam vefat sayısı 14 bin 705, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, ağır hasta sayısı 5.800, toplam iyileşen hasta sayısı ise 427 bin 242 olarak yer aldı.

"KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARA ARA VERELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim." ifadelerini kullandı.

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