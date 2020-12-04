04 Aralık 2020, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 4 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 Giriş Tarihi: 04.12.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 4 Aralık tarihinde yapılan 194 bin 435 corona virüsü testinden 6.903'ü pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, 4.811 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 32.736 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 4 Aralık tarihinde yapılan 194 bin 435 corona virüsü testinden 6.903'ü pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, 4.811 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 32.736 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 19 milyon 338 bin 181, toplam hasta sayısı 527 bin 70, toplam vefat sayısı 14 bin 509, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, ağır hasta sayısı 5.703, toplam iyileşen hasta sayısı ise 423 bin 142 olarak yer aldı.

"KAPALI ORTAMLARDA KALABALIK İÇİNDE BULUNMAYIN"

, hesabındna yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun." ifadelerini kullandı.

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