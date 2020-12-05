Ünlü oyuncu Cemal Hünal, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Issız Adam, Romantik Komedi gibi çok sevilen filmlerde başrol oynayan Cemal Hünal'ın yaşantısı ve kariyeri de merak ediliyor. Peki, Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal'ın oynadığı dizi ve filmler...

Sevilen yarışma programın Survivor'un ilk yarışmacısı belli oldu. Ünlü oyuncu Cemal Hünal, bu haber ile birlikte en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal'ın oynadığı dizi ve filmler...

CEMAL HÜNAL KİMDİR?



Cemal Hünal 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okumuş, ardından yaşadığı disiplin sorunu sebebiyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderilmiştir. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumuştur. Bir süre burada yaşadıktan sonra oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almış ve büyük beğeni toplamıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

CEMAL HÜNAL EVLİ Mİ?

Cemal Hünal, 2011 yılında Lale Cangal ile evlenmiştir. Cemal Hünal'ın Doğan Atilla Hünal adında bir erkek çocuğu bulunmaktadır.

CEMAL HÜNAL DİZİ VE FİLMLERİ

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

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