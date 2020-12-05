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Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal'ın oynadığı dizi ve filmler...

Cemal Hünal kimdir?
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

Ünlü oyuncu , sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. , gibi çok sevilen filmlerde başrol oynayan Cemal Hünal'ın yaşantısı ve kariyeri de merak ediliyor. Peki, Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal ve nereli? Cemal Hünal'ın oynadığı dizi ve filmler...

Sevilen yarışma programın Survivor'un ilk yarışmacısı belli oldu. Ünlü oyuncu , bu haber ile birlikte en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal ve nereli? Cemal Hünal'ın oynadığı dizi ve filmler...

CEMAL HÜNAL KİMDİR?


Cemal Hünal 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okumuş, ardından yaşadığı disiplin sorunu sebebiyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderilmiştir. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumuştur. Bir süre burada yaşadıktan sonra oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almış ve büyük beğeni toplamıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

CEMAL HÜNAL EVLİ Mİ?

Cemal Hünal, 2011 yılında ile evlenmiştir. Cemal Hünal'ın Doğan Atilla Hünal adında bir erkek çocuğu bulunmaktadır.

CEMAL HÜNAL DİZİ VE FİLMLERİ

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

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