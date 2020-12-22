22 Aralık 2020, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 22 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 Giriş Tarihi: 22.12.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 192 bin 316 corona virüsü testinden 3.309'u pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti, 32.110 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 19.256, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 62 bin 960 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 192 bin 316 corona virüsü testinden 3.309'u pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti, 32.110 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 19.256, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 62 bin 960 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953, toplam vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, toplam vefat sayısı 18 bin 602, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.1, ağır hasta sayısı 5.008, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 866 bin 815 olarak yer aldı.

"HER YERDE TEDBİR UYGULAMALIYIZ"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek." ifadelerini kullandı.

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