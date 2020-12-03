Son dakika deprem haberleri: Siirt'te 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi! AFAD KANDİLLİ son depremler

Siirt'te korkutan bir deprem meydana geldi! Deprem, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa bölgelerinde hissedildi. Depremin uzun sürdüğü de gelen bilgiler arasında. AFAD ve KANDİLLİ deprem hakkında son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

Türkiye yeni güne depremle uyandı. Siirt'te meydana gelen sarsıntı nedeniyle birçok vatandaş panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD, depremi resmi internet sitesinden duyurdular. Kandilli'den yapılan açıklamada TSİ 1845'te Siirt ilinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD ise Siirt'te yaşanan depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.

Bu deprem çevre illerde de hissedildi. Depremle ilgili henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Bu arada depremin derinliği 2.2 km olarak ölçülürken sarsıntının merkez üssü ise Kurtalan ilçesi olarak belirlendi.

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