03 Aralık 2020, Perşembe

HABERLER

Son dakika deprem haberleri: Siirt'te 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi! AFAD KANDİLLİ son depremler

Siirt'te deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.12.2020

Siirt'te korkutan bir deprem meydana geldi! Deprem, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa bölgelerinde hissedildi. Depremin uzun sürdüğü de gelen bilgiler arasında. AFAD ve KANDİLLİ deprem hakkında son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

Türkiye yeni güne depremle uyandı. Siirt'te meydana gelen sarsıntı nedeniyle birçok vatandaş panik yaşadı. ve ile AFAD, depremi resmi internet sitesinden duyurdular. Kandilli'den yapılan açıklamada TSİ 1845'te Siirt ilinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD ise Siirt'te yaşanan depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.

Bu deprem çevre illerde de hissedildi. Depremle ilgili henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Bu arada depremin derinliği 2.2 km olarak ölçülürken sarsıntının merkez üssü ise Kurtalan ilçesi olarak belirlendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
3 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 3 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Kuruluş Osman'dan yeni rekor! Kuruluş Osman'dan yeni rekor!
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör