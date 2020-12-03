03 Aralık 2020, Perşembe

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ÖSYM LGS ve YKS müfredatını açıkladı! Öğrenciler tüm dönemden mi sorumlu olacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürürken, milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS ve YKS sınav müfredatı merak ediliyordu. ÖSYM yaptığı açıklama ile soru işaretlerini giderdi. Öte yandan MEB'de açıklamada bulundu.

ÖSYM LGS ve YKS müfredatını açıkladı! Öğrenciler tüm dönemden mi sorumlu olacak?
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

MEB yaptığı son dakika açıklaması ile müfredatı hakkında bilgilendirmede bulundu.

ÖSYM LGS ve YKS müfredatını açıkladı! Öğrenciler tüm dönemden mi sorumlu olacak?

YKS VE LGS MÜFREDATI NE OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.

ÖSYM LGS ve YKS müfredatını açıkladı! Öğrenciler tüm dönemden mi sorumlu olacak?

İŞTE O AÇIKLAMA

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

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