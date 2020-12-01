01 Aralık 2020, Salı

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Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? kısa çalışma ödeneği şartlerı ne?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini dünyada ve ülkemizde sürdürmeye devam ediyor. Dünyada yaklaşık 62 milyon kişi corona virüsü salgınına yakalandı. Yen corona virüsü önlemleri de İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Birçok kişi kısa çalışma ödeneği devam edecek mi merak ederken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? kısa çalışma ödeneği şartlerı ne?

Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? kısa çalışma ödeneği şartlerı ne?
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 Giriş Tarihi: 01.12.2020

Resmi Gazete'de yayımlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararında, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının tekrar başladığı belirtildi. Yayımlanan kararda, 30 Haziran 2020 tarihinden önce başvuru yapmayanların da başvuru yapabileceği aktarıldı.

Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? kısa çalışma ödeneği şartlerı ne?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödenekle ilgili "Daha önce ödenekten yararlanan iş yerleri ilave işçi için Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabilecek" dedi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Yeni corona virüsü (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sepeler gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2'nci ve geçici 23'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi.

Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? kısa çalışma ödeneği şartlerı ne?

30 HAZİRAN ÖNCESİ BAŞVURU YAPMAYAN İŞ YERLERİ DE KAPSAMA ALINDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , yayımlanan karar sonrası konunun detaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, başvuruları 1 Aralık itibariyle almaya başlayacaklarını belirterek, 30 Haziran öncesi başvuru yapmayan iş yerlerinin de kapsama alındığını söyledi. Bakan Selçuk, " nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar 'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.

Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? kısa çalışma ödeneği şartlerı ne?

Bakan Selçuk, 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirtti. Selçuk, "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu. Bakan Selçuk, daha önce başvuran iş yerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini belirtti. Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.

Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? kısa çalışma ödeneği şartlerı ne?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE NASIL BAŞVURULACAK?

Kısa çalışma başvurularının sadece e- devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini açıklayan Bakan Selçuk, bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını aktardı. Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 01 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

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