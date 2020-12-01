01 Aralık 2020, Salı

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Başkan Erdoğan milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti

Başkan Erdoğan milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

Başkan Erdoğan, Sakçı'yı Cumhurbaşkanlığı 'nde kabul etti.

, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran Sakçı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı 'ndeki kabulde, Emre Sakçı'nın antrenörü Türker Oktay ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da yer aldı.



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