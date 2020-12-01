Başkan Erdoğan milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti

Başkan Erdoğan, milli yüzücü Emre Sakçı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Emre Sakçı'nın antrenörü Türker Oktay ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da yer aldı.

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