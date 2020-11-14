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Hande Subaşı kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? | Hande Subaşı dizileri...

Hande Subaşı kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

Manken ve oyunculuk yapan 'nın yaşamı ve özellikleri merak konusu oldu. 2005 yıldında yarışmasında 1. olan Hande Subaşı kimdir? ? Boyu kaç? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar...

Manken ve oyuncu olan , 21 Şubat 1984 yılında 'da dünyaya geldi. Aynı zamanda şarkıcı da olan Subaşı, 2005 yılında güzellik yarışmasında 1. oldu. Ankara'da Özel Tevfik Fikret Lisesi'ni bitiren Hande Subaşı, lisans eğitiminde Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu.

HANDE SUBAŞI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2005'te güzeli seçilen Hande Subaşı, mankenliğin yanı sıra oyunculukta da yeteneklerini sergiledi. ATV'de yayınlanan dizinde Vahide karaterini canlandıran güzel oyuncu, Gelecekten Bir Gün ve Güneşi Gördüm gibi sinema filmlerinde de rol aldı. Tiyatro sahnesine de çıkan Subaşı, 2014'te evlendiği Can Tursal'la 2016'da boşandı. Şu anda 'la nişanlı olan Hande Subaşı, pandemi nedeniyle düğününü ertelemişti.

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