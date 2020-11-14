Hande Subaşı kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? | Hande Subaşı dizileri...
Manken ve oyunculuk yapan Hande Subaşı'nın yaşamı ve özellikleri merak konusu oldu. 2005 yıldında Miss Turkey yarışmasında 1. olan Hande Subaşı kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar...
Manken ve oyuncu olan Hande Subaşı, 21 Şubat 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aynı zamanda şarkıcı da olan Subaşı, 2005 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında 1. oldu. Ankara'da Özel Tevfik Fikret Lisesi'ni bitiren Hande Subaşı, lisans eğitiminde İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu.
HANDE SUBAŞI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2005'te Türkiye güzeli seçilen Hande Subaşı, mankenliğin yanı sıra oyunculukta da yeteneklerini sergiledi. ATV'de yayınlanan Elveda Rumeli dizinde Vahide karaterini canlandıran güzel oyuncu, Gelecekten Bir Gün ve Güneşi Gördüm gibi sinema filmlerinde de rol aldı. Tiyatro sahnesine de çıkan Subaşı, 2014'te evlendiği Can Tursal'la 2016'da boşandı. Şu anda Alican Ulusoy'la nişanlı olan Hande Subaşı, pandemi nedeniyle düğününü ertelemişti.
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