30 Kasım 2020, Pazartesi

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 30 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 176 bin 656 corona virüsü testinden 6.514'ü pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti, 4.485 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 31.219 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 176 bin 656 corona virüsü testinden 6.514'ü pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti, 4.485 hasta iyileşti. Tablodaki günlük toplam vaka sayısı ise 31.219 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292, toplam hasta sayısı 500 bin 865, toplam iyileşen hasta sayısı 404 bin 727 toplam vefat sayısı ise 13 bin 746 olarak yer aldı.

TEDBİRLERE UYARAK MÜCADELEYE DESTEK OLUN

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun." ifadelerine yer verdi.

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