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Şah pilavı nedir? Nasıl yapılır? İşte Şah pilavı tarifi...

Şah pilavı nedir? Nasıl yapılır?
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

Şah Pilavı,  sofrasının en önemli yemekleri arasında yer alıyor. Farklı yapım tekniğiyle dikkat çeken Şah pilavı nasıl yapılır? İşte tarifi...

'ın yöresel lezzeti olan Şah pilavının tarifi merak edilerek gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Bildiğimiz pilavlardan farklı olan ve içerisine değişik malzemelerin girdiği şah pilavı nasıl yapılır? Sevdiklerinize sunabileceğiniz, tadının damaklarda kalacağı tarifi sizler için derledik. İşte pratik ve lezzetli şah pilavı tarifi…

Azerbaycan Şah pilavı için malzemeler:

800 gram kuşbaşı et veya kuzu eti

1 kilo pirinç veya yasemin pirinci

kayısı

250 gram

250 gram kuru erik

2 adet soğan

200 gram eritilmiş tereyağı

200 gram haşlanmış kestane veya kestane şekeri

1 çay kaşığı limon tuzu

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı safran

Hamuru için malzemeler:

600 gram un

60 gram tereyağı

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz




Hazırlanışı:

Kestaneleri derin bir tencere içerisinde haşlayın. kestanelerin kabuklarını soyduktan sonra, yağla kavurun. Soğanları rendeleyin, rendelediğiniz soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Kuzu eti derin bir tencere içerisinde, soğanlarla birlikte kavurun. 2 su bardağı sıcak su ekleyerek kuzu etini haşlayın. Haşlanmış etin suyunu süzün. Kuru malzemeleri (kuru üzüm, kuru erik, ) ayrı bir tencere içerisinde bir kaşık yağ ile kavurun. Derin bir yoğurma kabının içerisinde un ve tereyağını yoğurun. Sırasıyla bütün malzemeler ekleyerek harmanlayın. Hamurları iki eşit parçaya bölün. Pilavı yapacağınız tencereyi yağlayın. Hamurun bir parçasını oklava ile açarak tencerenin dibine yerleştirin. Hamurun diğer küçük parçasını pilavın üstünü kapatın. Büyük bir tencere içerisinde yasemin pirincini haşlayın. Haşladığınız pirinçleri, soğuk suda durulayın. Haşladığınız pirinçleri, limon tuzu ile karıştırın. Pilavı yapmak için hazırladığınız tencerenin tabanına kestaneleri sırasıyla dizin. Kestanelerin üzerini yasemin pirinci ile kaplayın. İkinci kısmına, hazırladığınız etli karışımı yayın. Tekrar yasemin pirinci ile etli karışımı kaplayın. karışımı pilavın üzerine yayın. Kayısılı karışımı kalan pirinç ile kaplayın. Ayırdığınız küçük hamur parçasıyla pilavın üzerini kapatın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

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