Şah pilavı nedir? Nasıl yapılır? İşte Şah pilavı tarifi...
Şah Pilavı, Azerbaycan sofrasının en önemli yemekleri arasında yer alıyor. Farklı yapım tekniğiyle dikkat çeken Şah pilavı nasıl yapılır? İşte tarifi...
Azerbaycan Şah pilavı için malzemeler:
800 gram kuşbaşı et veya kuzu eti
1 kilo pirinç veya yasemin pirinci
250 gram kuru kayısı
250 gram kuru üzüm
250 gram kuru erik
2 adet soğan
200 gram eritilmiş tereyağı
200 gram haşlanmış kestane veya kestane şekeri
1 çay kaşığı limon tuzu
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı safran
Hamuru için malzemeler:
600 gram un
60 gram tereyağı
2 adet yumurta
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Kestaneleri derin bir tencere içerisinde haşlayın. Haşladığınız kestanelerin kabuklarını soyduktan sonra, yağla kavurun. Soğanları rendeleyin, rendelediğiniz soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Kuzu eti derin bir tencere içerisinde, soğanlarla birlikte kavurun. 2 su bardağı sıcak su ekleyerek kuzu etini haşlayın. Haşlanmış etin suyunu süzün. Kuru malzemeleri (kuru üzüm, kuru erik, kuru kayısı) ayrı bir tencere içerisinde bir kaşık yağ ile kavurun. Derin bir yoğurma kabının içerisinde un ve tereyağını yoğurun. Sırasıyla bütün malzemeler ekleyerek harmanlayın. Hamurları iki eşit parçaya bölün. Pilavı yapacağınız tencereyi yağlayın. Hamurun bir parçasını oklava ile açarak tencerenin dibine yerleştirin. Hamurun diğer küçük parçasını pilavın üstünü kapatın. Büyük bir tencere içerisinde yasemin pirincini haşlayın. Haşladığınız pirinçleri, soğuk suda durulayın. Haşladığınız pirinçleri, limon tuzu ile karıştırın. Pilavı yapmak için hazırladığınız tencerenin tabanına kestaneleri sırasıyla dizin. Kestanelerin üzerini yasemin pirinci ile kaplayın. İkinci kısmına, hazırladığınız etli karışımı yayın. Tekrar yasemin pirinci ile etli karışımı kaplayın. Kayısılı karışımı pilavın üzerine yayın. Kayısılı karışımı kalan pirinç ile kaplayın. Ayırdığınız küçük hamur parçasıyla pilavın üzerini kapatın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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