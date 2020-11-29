29 Kasım 2020, Pazar

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 29 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 29 Kasım tarihinde yapılan 168 bin 212 corona virüsü testinden 6.439'u pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti, 4.015 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 29.281 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 29 Kasım tarihinde yapılan 168 bin 212 corona virüsü testinden 6.439'u pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti, 4.015 hasta iyileşti. Tablodaki günlük toplam vaka sayısı ise 29.281 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636, toplam hasta sayısı 494 bin 351, toplam iyileşen hasta sayısı 400 bin 242 toplam vefat sayısı ise 13 bin 558 olarak yer aldı.

"TEDBİRLERE DAHA SIKI UYARAK MÜCADELEYE GÜÇ KATIN"

, hesabındna yaptığı açıklamada "Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın." ifadelerine yer verdi.

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