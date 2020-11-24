24 Kasım 2020, Salı

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 24 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 Giriş Tarihi: 24.11.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 24 Kasım tarihinde yapılan 162 bin 231 corona virüsü testinden 7.381'i pozitif çıktı, 161 kişi hayatını kaybetti, 3.678 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,''nu açıkladı. Tabloya göre 24 Kasım tarihinde yapılan 162 bin 231 corona virüsü testinden 7.381'i pozitif çıktı, 161 kişi hayatını kaybetti, 3.678 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 17 milyon 568 bin 973, toplam hasta sayısı 460 bin 916, toplam iyileşen hasta sayısı 381 bin 569, toplam vefat sayısı ise 12 bin 511 olarak yer aldı.

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