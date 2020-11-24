Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Kasım tarihinde yapılan 162 bin 231 corona virüsü testinden 7.381'i pozitif çıktı, 161 kişi hayatını kaybetti, 3.678 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Kasım tarihinde yapılan 162 bin 231 corona virüsü testinden 7.381'i pozitif çıktı, 161 kişi hayatını kaybetti, 3.678 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 17 milyon 568 bin 973, toplam hasta sayısı 460 bin 916, toplam iyileşen hasta sayısı 381 bin 569, toplam vefat sayısı ise 12 bin 511 olarak yer aldı.

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