Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! 4.7 şiddetinde...

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.27'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,94 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

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