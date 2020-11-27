27 Kasım 2020, Cuma

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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! 4.7 şiddetinde...

Malatya'da korkutan deprem! 4.7 şiddetinde...
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

'nın Pütürge ilçesinde saat 4,7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.27'de merkez üssü 'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin 6,94 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

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