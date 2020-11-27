Deprem mi oldu? Malatya'da korkutan deprem! AFAD KANDİLLİ son depremler...
Kandilli ve AFAD tarafından sunulan son depremler verilerine göre 27 Kasım 2020 Perşembe günü Malatya'da büyük bir sarsıntı meydana geldi. 4,7 şiddetindeki deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana geldi. AFAD KANDİLLİ son depremler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.27'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,94 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.
Depremin 6,94 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Tahminim 10 saniye kadar sürdü deprem. Bize ulaşmış olumsuz bir durum yok. Bazı ahşap evlerde hasar var. Sık sık artçılar oluyordu ama şu an olan deprem bu artçılardan çok daha şiddetliydi. Benim kanaatim ve aldığım bilgilere göre bu kendi başına bir sarsıntı. Malatya ve Pütürge arası 70 kilometre. Can kaybı ve yıkım gibi bir durum söz konusu değil. Bize ulaşmış bir sorun henüz görünmüyor. Depremin merkez üssü Battalgazi ve Pütürge arasındaki Uluköy'dür." ifadeleriyle depremin ardından açıklamalarda bulundu.
#Malatya'mızın Pütürge İlçesinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Selahattin Gürkan (@selahattingrkn) November 27, 2020
Rabbim beterinden korusun..#Deprem https://t.co/2TvfHCQ2Y1
Depremin ardından Malatyalı vatandaşlar bulundukları binalardan dışarı çıktı ve beklemeye başladı.
Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları