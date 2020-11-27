27 Kasım 2020, Cuma

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Deprem mi oldu? Malatya'da korkutan deprem! AFAD KANDİLLİ son depremler...

Kandilli ve AFAD tarafından sunulan son depremler verilerine göre 27 Kasım 2020 Perşembe günü Malatya'da büyük bir sarsıntı meydana geldi. 4,7 şiddetindeki deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana geldi. AFAD KANDİLLİ son depremler...

Deprem mi oldu? Malatya'da korkutan deprem! AFAD KANDİLLİ son depremler...
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.27'de merkez üssü 'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin 6,94 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

Deprem mi oldu? Malatya'da korkutan deprem! AFAD KANDİLLİ son depremler...

Depremin 6,94 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

Deprem mi oldu? Malatya'da korkutan deprem! AFAD KANDİLLİ son depremler...

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Tahminim 10 saniye kadar sürdü . Bize ulaşmış olumsuz bir durum yok. Bazı ahşap evlerde hasar var. Sık sık artçılar oluyordu ama şu an olan deprem bu artçılardan çok daha şiddetliydi. Benim kanaatim ve aldığım bilgilere göre bu kendi başına bir sarsıntı. Malatya ve Pütürge arası 70 kilometre. Can kaybı ve yıkım gibi bir durum söz konusu değil. Bize ulaşmış bir sorun henüz görünmüyor. Depremin merkez üssü Battalgazi ve Pütürge arasındaki Uluköy'dür." ifadeleriyle depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Deprem mi oldu? Malatya'da korkutan deprem! AFAD KANDİLLİ son depremler...

Depremin ardından Malatyalı vatandaşlar bulundukları binalardan dışarı çıktı ve beklemeye başladı.

Deprem mi oldu? Malatya'da korkutan deprem! AFAD KANDİLLİ son depremler...

Valisi Aydın Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.

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