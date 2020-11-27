Deprem mi oldu? Malatya'da korkutan deprem! AFAD KANDİLLİ son depremler...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Tahminim 10 saniye kadar sürdü deprem. Bize ulaşmış olumsuz bir durum yok. Bazı ahşap evlerde hasar var. Sık sık artçılar oluyordu ama şu an olan deprem bu artçılardan çok daha şiddetliydi. Benim kanaatim ve aldığım bilgilere göre bu kendi başına bir sarsıntı. Malatya ve Pütürge arası 70 kilometre. Can kaybı ve yıkım gibi bir durum söz konusu değil. Bize ulaşmış bir sorun henüz görünmüyor. Depremin merkez üssü Battalgazi ve Pütürge arasındaki Uluköy'dür." ifadeleriyle depremin ardından açıklamalarda bulundu.

#Malatya'mızın Pütürge İlçesinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Rabbim beterinden korusun..#Deprem https://t.co/2TvfHCQ2Y1 — Selahattin Gürkan (@selahattingrkn) November 27, 2020