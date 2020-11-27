E-devlet e- Nabız corona virüsü (Koronavirüs) test sonucu öğrenme! Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?

CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sayfasında covid-19 testinin yapıldığı devlet ve özel hastaneleri listeledi. Corona virüsü testi olmak için hastanelerin danışma bölümlerine başvurarak ilgili adımları izleyebilirsiniz. Covid-19 testi genellikle burun ve ağız yolundan sürüntü örneği alınarak yapılmaktadır.