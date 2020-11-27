E-devlet e- Nabız corona virüsü (Koronavirüs) test sonucu öğrenme! Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü vakaları arttıkça hastanelerde yapılan testlerin sayısı da artıyor. Binlerce kişi corona virüsü test sonucunu nasıl öğrteneceğini araştırıyor. Peki, Covid-19 test sonucu e-Devlet ve e-Nabız üzerinden nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
Corona virüsü testleri yaklaşık 24-48 arasında sonuçlanmaktadır. Test yaptıranlar merakla arama motorlarında covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir araştırıyor. Peki, corona virüs test sonucu öğrenme ekranı ile e-devlet/e-nabız Covid testi sonucu sorgulama nasıl yapılır?
CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren corona virüsü salgını için yapılan testin sonuçları 1-3 gün içerisinde çıkmaktadır.
CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) TESTİ NASIL YAPILIYOR?
Sağlık Bakanlığı resmi internet sayfasında covid-19 testinin yapıldığı devlet ve özel hastaneleri listeledi. Corona virüsü testi olmak için hastanelerin danışma bölümlerine başvurarak ilgili adımları izleyebilirsiniz. Covid-19 testi genellikle burun ve ağız yolundan sürüntü örneği alınarak yapılmaktadır.
CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek gerekmiyor. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranız, pasaport numaranı ve TC Kimlik numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden sonuçları öğrenebilirsiniz.
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