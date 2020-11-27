27 Kasım 2020, Cuma

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E-devlet e- Nabız corona virüsü (Koronavirüs) test sonucu öğrenme! Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü vakaları arttıkça hastanelerde yapılan testlerin sayısı da artıyor. Binlerce kişi corona virüsü test sonucunu nasıl öğrteneceğini araştırıyor. Peki, Covid-19 test sonucu e-Devlet ve e-Nabız üzerinden nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

E-devlet e- Nabız corona virüsü Koronavirüs test sonucu öğrenme! Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

testleri yaklaşık 24-48 arasında sonuçlanmaktadır. Test yaptıranlar merakla arama motorlarında covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir araştırıyor. Peki, corona virüs test sonucu öğrenme ekranı ile e-devlet/ Covid testi sonucu sorgulama nasıl yapılır?

E-devlet e- Nabız corona virüsü Koronavirüs test sonucu öğrenme! Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?

CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren salgını için yapılan testin sonuçları 1-3 gün içerisinde çıkmaktadır.

E-devlet e- Nabız corona virüsü Koronavirüs test sonucu öğrenme! Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?

CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sayfasında covid-19 testinin yapıldığı devlet ve özel hastaneleri listeledi. olmak için hastanelerin danışma bölümlerine başvurarak ilgili adımları izleyebilirsiniz. Covid-19 testi genellikle burun ve ağız yolundan sürüntü örneği alınarak yapılmaktadır.

E-devlet e- Nabız corona virüsü Koronavirüs test sonucu öğrenme! Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?

CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek gerekmiyor. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranız, pasaport numaranı ve TC Kimlik numaranızla Sağlık Bakanlığımızın sisteminden sonuçları öğrenebilirsiniz.

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