27 Kasım 2020, Cuma

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2020 Cuma mesajları! Resimli, sureli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri... | CUMA NAMAZI SAATLERİ

Cuma günleri İslam alemi için en özel günlerden biridir. Cuma namazı her hafta huzur ve mutlulukla kılınır. Evlerde Kur'an okumaları da gerçekleştirilir ve herkes iyi dileklerini sunmak için Cuma mesajları, aramaları ile iletişim sağlar. Cuma mesajları ve resimli cuma mesajları arama motorlarında oldukça fazla aratılıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı saatleri neler? En güzel ve özel Cuma mesajları nasıl olmalıdır? 2020 resimli Cuma mesajları! | Resimli, sureli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri...

2020 Cuma mesajları! Resimli, sureli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri... | CUMA NAMAZI SAATLERİ
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

Müslüman alemi için oldukça özel bir gün olan Cuma günü geldiğinde sosyal medyada ve telefonlarımızda sık sık "Hayırlı Cumalar" mesajları görürüz. Birçok kişi hakkında araştırma da yapmaktadır. Güzel ve anlamlı cuma sözlerini birbirine göndererek iyi dileklerini paylaşmak isteyen kişiler için haberimizde birçok özel cuma mesajı yer alıyor. İşte detaylar...

2020 Cuma mesajları! Resimli, sureli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri... | CUMA NAMAZI SAATLERİ

CUMA NAMAZI SAATLERİ

saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı.

İSTANBUL: 12:57

ANKARA: 12:41

İZMİR: 13:04

BURSA: 12:56

2020 Cuma mesajları! Resimli, sureli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri... | CUMA NAMAZI SAATLERİ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır.

1.Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke okunur.
Euzü-besmele çekilir.
Fatiha Suresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gidilir, doğrulunur ve tekrar Secde'ye gidilir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Besmele çekilir.
Fatiha Suresini okunur.
Kur'an'dan bir sure okunur.
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gider ve doğruluruz. Ardından tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatü okunur.
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Besmele çekilir.
Fatiha Suresini okunur.
Kur'an'dan bir sure okunur.
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gidilir. Ardından doğrulur, tekrar Secde'ye gidilir.
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Besmele çekilir.
Fatiha Suresini okunur.
Kur'an'dan bir sure okunur.
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gidilir. Ardından doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.

2020 Cuma mesajları! Resimli, sureli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri... | CUMA NAMAZI SAATLERİ

CUMA NAMAZININ İKİ REKAT FARZI NASIL KILINIR?

1. Rekat
Müezzin Kamet yapar.
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.
Sessizce Subhaneke'yi okunur.
Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gider, doğrulur ve tekrar Secde'ye gidilir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinlenir.
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Ardından doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.
Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" namaz tamamlanır.

2020 Cuma mesajları! Resimli, sureli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri... | CUMA NAMAZI SAATLERİ

Bugün Cuma… Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

Allah'ım! Varsın, bütün kainat varlığının aynası. Birsin, bütün mevcudat birliğinin şahidi. Hayırlı Cumalar

2020 Cuma mesajları! Resimli, sureli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri... | CUMA NAMAZI SAATLERİ

Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Cumalar.

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