Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Kasım tarihinde yapılan 168 bin 348 corona virüsü testinden 6.876'sı pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti, 3.291 hasta iyileşti. Tablodaki toplam vaka sayısı ise 29.132 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 17 milyon 901 bin 868, toplam hasta sayısı 474 bin 606, toplam iyileşen hasta sayısı 388 bin 771, toplam vefat sayısı ise 13 bin 14 olarak yer aldı.

"TEDBİRLERE UYARSAK KISITLAMALARA GEREK KALMAZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

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