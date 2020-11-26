26 Kasım 2020, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 26 Kasım))

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 168 bin 348 corona virüsü testinden 6.876'sı pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti, 3.291 hasta iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 29.132 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 168 bin 348 corona virüsü testinden 6.876'sı pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti, 3.291 hasta iyileşti. Tablodaki toplam vaka sayısı ise 29.132 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 17 milyon 901 bin 868, toplam hasta sayısı 474 bin 606, toplam iyileşen hasta sayısı 388 bin 771, toplam vefat sayısı ise 13 bin 14 olarak yer aldı.

"TEDBİRLERE UYARSAK KISITLAMALARA GEREK KALMAZ"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

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