Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Marmara Denizi'nde fırtına haberi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir açıklama geldi. Marmara Denizi'nde fırtına tehlikesi son dakika olarak geçildi. Meteoroloji vatandaşlara uyarıda bulundu. Peki, Marmara Denizi'ndeki fırtına uyarısının ardından İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Marmara Denizi ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Resmi siteden yapılan duyuruya göre bugün Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor. Fırtınanın saatteki hızının 75 kilometreyi bulabileceği ifade edilirken, oluşacak olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün (11.11.2020) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?
Marmara Denizi için yapılan fırtına uyarısının ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Vatandaşlar, İstanbul'daki hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji'den yapılan bilgilendirmeye göre İstanbul bugün hafif yağmurlu 17 derece olacak.
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