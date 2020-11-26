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Son dakika: KPSS Önlisans sonuçları açıklandı!

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı!
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği sonuçları hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. , KPSS Önlisans sonuçlarını açıkladı.

Binlerce adayın sabırsızlıkla beklediği ve sosyal medyada gündem olan sonuçlarının açıklandığını Başkanı duyurdu.ee

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." ifadeleriyle KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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