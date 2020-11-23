Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 23 Kasım)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Kasım tarihinde yapılan 161 bin 125 corona virüsü testinden 6.713'ü pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti, 3.254 hasta da iyileşti.
Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Kasım tarihinde yapılan 161 bin 125 corona virüsü testinden 6.713'ü pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti, 3.254 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742, toplam hasta sayısı 453 bin 535, toplam iyileşen hasta sayısı 377 bin 891, toplam vefat sayısı ise 12 bin 511 olarak yer aldı.
"ZORUNLU OLMADIKÇA KALABALIK ORTAMLARA GİRMEYİN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin." ifadelerini kullandı.
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