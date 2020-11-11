Jhonny Depp Fantastik Canavarlar filminden kovuldu ama 10 milyon dolar alacak!
Hollywood'un en ünlü aktörleri arasında yer alan Jhonny Depp, Fantastik Canavarlar filminde rol alacaktı. Eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle gündeme gelen Depp, filmden kovulmuş ve büyük oranda Hollywood kariyerini noktaladı. Jhonny Depp hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Jhonny Depp kimdir? Yaşı kaç? Fantastik Canavarlardan neden kovuldu?
Worner Bros yapımı Fantastik Canavarlar filminde rol alacak olan Hollywood yıldızı Jhonny Depp, eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığını itiraf etmiş, ardından filmden kovulmuştu.
Dünyaca ünlü aktör Fantastik Canavarlar filminden çıkartıldı. Jhonny Depp ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Jhonny Depp yapım aşamasına geçilen ve 20 Eylül'de Londra'da yapılan bir sahnenin çekimine başlanan Fantastic Canavarlar 3 filmi için anlaştığı maaşın tamamın alacak.
JHONNY DEPP YERİNE KİM OYNAYACAK?
Fantastik Canavarlar 3 filminde Jhonny Depp'ten boşalan rolü kimin oynayacağı henüz belli değil. Film 2022 yılına ertelendi.
JHONNY DEPP KİMDİR?
Johnny Depp 9 Haziran 1963 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu, yapımcı ve müzisyendir. On kez Altın Küre Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinde birinci seçilmiştir. Depp, "Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri" olarak kabul edilmektedir. 1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü olmuştur. 1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynamıştır. Jhonny Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmiştir.
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