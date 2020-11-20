Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Kasım tarihinde yapılan 156 bin 642 corona virüsü testinden 5.103'ü pozitif çıktı, 141 kişi hayatını kaybetti, 3.019 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Kasım tarihinde yapılan 156 bin 642 corona virüsü testinden 5.103'ü pozitif çıktı, 141 kişi hayatını kaybetti, 3.019 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887, toplam hasta sayısı 435 bin 273, toplam vefat sayısı 12 bin 084, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 3.990, toplam iyileşen hasta sayısı ise 367 bin 592 olarak yer aldı.

"GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin" ifadelerini kullandı.

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