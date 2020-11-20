20 Kasım 2020, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 20 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 156 bin 642 corona virüsü testinden 5.103'ü pozitif çıktı, 141 kişi hayatını kaybetti, 3.019 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 156 bin 642 corona virüsü testinden 5.103'ü pozitif çıktı, 141 kişi hayatını kaybetti, 3.019 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887, toplam hasta sayısı 435 bin 273, toplam vefat sayısı 12 bin 084, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 3.990, toplam iyileşen hasta sayısı ise 367 bin 592 olarak yer aldı.

"GÜÇ VERİN"

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin" ifadelerini kullandı.

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