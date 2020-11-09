MasterChef yemekleri: Etli çiğ köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?
MasterChef 2020 son bölümde yarışmacılardan etli çiğ köfte yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinde etli çiğ köfte nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef 2020 etli çiğ köfte hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, Etli çiğ köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?
Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan etli çiğ köfte yapmasını istedi. Yarışmanın ardından etli çiğ köfte tarifini merak edenler yoğun şekilde "Etli çiğ köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
ETLİ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
400 gr sinirsiz dana eti (En az 3-4 kez çekilmiş)
4 su bardağı köftelik siyah bulgur
2 adet orta boy soğan
4 diş sarımsak
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı normal salça
150 gr acı isot
Yarım demet maydanoz
4-5 tane taze soğan
Tuz
Su
ETLİ ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?
Çiğ köfte yapımı için geniş bir tepsi hazırlanır. Bulgur tepsiye konur. Ardından salça, isot, ince kıyılmış soğanlarımızı ve sarımsaklar eklenir. Salça ve biber su ile yumuşatılır. Azar azar bulgur ilave edilir. Yumuşamayınca kadar yoğurmaya devam edilir. Yeterli yumuşaklık seviyesine gelince bir sefer daha su eklenir. Sinirleri alınmış et ilave edilir ve yoğurmaya devam edilir. İyice özleşinceye kadar yoğurup su, ince kıyılmış maydanoz ve yeşil soğan ilave edilir. İyice karışınca su ile üzerini ıslatıp servis edilir.
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