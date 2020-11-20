20 Kasım 2020, Cuma
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Pfizer/BioNTech tarafından üretilen Corona virüsü aşısının fiyatı belli oldu! Corona virüsü aşısı ne kadar?
Avrupa Birliği corona virüsü aşısının siparişini verdi. AB, Pfizer/BioNTech'e 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyecek.
Dünyanın umut bağladığı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği aşının ilk siparişi verildi. Avrupa Birliği, aşı için yaptığı anlaşmayla 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyecek. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.
YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI
Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı.
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