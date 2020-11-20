20 Kasım 2020, Cuma

HABERLER

Pfizer/BioNTech tarafından üretilen Corona virüsü aşısının fiyatı belli oldu! Corona virüsü aşısı ne kadar?

Corona virüsü aşısı ne kadar?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

corona virüsü aşısının siparişini verdi. , /BioNTech'e 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyecek.

Dünyanın umut bağladığı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li 'in ortak geliştirdiği aşının ilk siparişi verildi. , aşı için yaptığı anlaşmayla 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyecek. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.

YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Miran sevdiklerini koruyabilecek mi? Hercai dizisi ne zaman? Saat kaçta? Hercai 48. bölüm fragmanı izle... Miran sevdiklerini koruyabilecek mi? Hercai dizisi ne zaman? Saat kaçta? Hercai 48. bölüm fragmanı izle...
Cuma günleri okunacak dualar nelerdir? Cuma günleri okunacak dualar nelerdir?
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör