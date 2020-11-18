18 Kasım 2020, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 18 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 Giriş Tarihi: 18.11.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 158 bin 811 corona virüsü testinden 4.215'i pozitif çıktı, 116 kişi hayatını kaybetti, 2.592 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 158 bin 811 corona virüsü testinden 4.215'i pozitif çıktı, 116 kişi hayatını kaybetti, 2.592 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489, toplam hasta sayısı 425 bin 628, toplam vefat sayısı 11 bin 820, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 3.742, toplam iyileşen hasta sayısı ise 361 bin 655 olarak yer aldı.

"HASTALIĞIN YAYILIMINI DURDURMAK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin." ifadelerini kullandı.

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