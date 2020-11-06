MasterChef yemekleri: İrlanda usulu elmalı kek nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?
MasterChef 2020 son bölümde yarışmacılardan İrlanda yemekleri yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinden İrlanda usulü elmalı kek nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef 2020 elmalı kek tarifi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, İrlanda usulu elmalı kek nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?
Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan İrlanda usulü yemekler yapmasını istedi. Yarışmanın ardından İrlanda usulü elmalı kek tarifini merak edenler yoğun şekilde " İrlanda usulu elmalı kek nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
İRLANDA USULU ELMALI KEK MALZEMELERİ
125 gr tereyağı (oda ısısında)
2 yumurta
1.5 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 elma
1 paket kabartma tozu
Kalıbı yağlamak için
Margarin
1 yemek kaşığı un
Üzeri için
Pudra şekeri
MASTERCHEF İRLANDA USULÜ ELMALI KEK NASIL YAPILIR?
Genişçe bir kap içerisine yumurta ve şekeri alıp köpürene kadar pişirin.Oda sıcaklığında olduğundan emin olduğunuz sütünüzü ve tereyağını da bu kabın içerisine ekleyin ve iyice çırpın. Unu elekten geçirin. Kabartma tozunu da ekleyip ekleyip karışımı tekrar çırpın. Kek kalıbını oda sıcaklığındaki margarinle yağlayın. Karışımı kek kalıbına alın ve içerisine elma dilimlerini ekleyin. Önceden ısıttığınız fırın 175 derecede 30 35 dakika ısıtın. Afiyet olsun.
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