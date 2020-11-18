18 Kasım 2020, Çarşamba

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Koğuşta gergin anlar! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölümde neler yaşandı?

EDHO 172. bölümde neler yaşandı?
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenleri ekrana kilitledi. EDHO 172. bölüm büyük heyecan yarattı. Diziyi kaçıranlar arama motorlarında dizi hakkında sorgularda bulundu. EDHO tek parça izlemek isteyenler ve 173. bölüm fragmanı hakkında bilgi almak isteyenler araştırmada bulundu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm nasıl izlenir?

(Hızır Çakırbeyli), ( Ceylan), ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. ile sevenlerini ekrana kilitledi. İşte 172. bölüm detayları.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı 'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın Yaman'ı bıçaklamasının ardından hapse girmesi ise Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır. Behzat'a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar. İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölümü ATV resmi internet sitesinden ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜM'DEN KARELER

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