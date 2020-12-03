Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Aralık tarihinde yapılan 187 bin 518 corona virüsü testinden 6.511'i pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti, 4.190 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 32.381 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Aralık tarihinde yapılan 187 bin 518 corona virüsü testinden 6.511'i pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti, 4.190 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 32.381 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746, toplam hasta sayısı 520 bin 167, toplam vefat sayısı 14 bin 316, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, ağır hasta sayısı 5.611, toplam iyileşen hasta sayısı ise 418 bin 331 olarak yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." fadelerini kullandı.

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