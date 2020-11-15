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Dinlediğiniz ‘Kesik Çayır’ adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez? | Kim Milyoner Olmak İster

Kesik Çayır türküsü sorusu damga vurdu!
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan 'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölümde sorulan sorular seyircileri ekrana kilitledi. Özellikle, "Dinlediğiniz ‘’ adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez?" sorusu arama motorlarında birçok kez aratıldı. "Peki, Dinlediğiniz ‘Kesik Çayır’ adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez?" sorusunun cevabı ne?

Dinlediğiniz '' adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez?

A. Soğuk sular içilir mi?

B. Güzel seven seçilir mi?

C. Kesik çayır biçilir mi?

D. Seven yardan geçilir mi?

CEVAP-B

KESİK ÇAYIR TÜRKÜSÜ ŞARKI SÖZLERİ

Kesik çayır biçilir mi
Soğuk sular içilir mi
Bana yardan geçti derler
Seven yardan geçilir mi

Aman desinler desinler şeker yesinler
Şu kız şu oğlana yanmış desinler

'nın tren yolu
Gahi doğru gahi eğri
Canım benim anadolu
Gideyim mi senden gayri

Suya giden yorulur mu
Su yolunda durulur mu
Gel beraber gezelim
Anan baban darılır mı

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