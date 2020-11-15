15 Kasım 2020, Pazar
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Kesik çayır biçilir mi
Aman desinler desinler şeker yesinler
Ankara'nın tren yolu
Suya giden yorulur mu
Dinlediğiniz ‘Kesik Çayır’ adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez? | Kim Milyoner Olmak İster
Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölümde sorulan sorular seyircileri ekrana kilitledi. Özellikle, "Dinlediğiniz ‘Kesik Çayır’ adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez?" sorusu arama motorlarında birçok kez aratıldı. "Peki, Dinlediğiniz ‘Kesik Çayır’ adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez?" sorusunun cevabı ne?
Dinlediğiniz 'Kesik Çayır' adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez?
A. Soğuk sular içilir mi?
B. Güzel seven seçilir mi?
C. Kesik çayır biçilir mi?
D. Seven yardan geçilir mi?
CEVAP-B
KESİK ÇAYIR TÜRKÜSÜ ŞARKI SÖZLERİ
Kesik çayır biçilir mi
Soğuk sular içilir mi
Bana yardan geçti derler
Seven yardan geçilir mi
Aman desinler desinler şeker yesinler
Şu kız şu oğlana yanmış desinler
Ankara'nın tren yolu
Gahi doğru gahi eğri
Canım benim anadolu
Gideyim mi senden gayri
Suya giden yorulur mu
Su yolunda durulur mu
Gel beraber gezelim
Anan baban darılır mı
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