15 Kasım 2020, Pazar
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NASA astronot John Young'ı neden kınamıştır? John Young uzay mekiğine ne sokmuştur? | Kim milyoner olmak ister
Ekranların en sevilen yarışma programı Kim milyoner olmak ister'de sorulan NASA, astronot John Young’ı 1965’teki Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini uzay mekiğine izinsiz soktuğu için sorguya çağırmış ve kınamıştır? sorusu geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim milyoner olmak ister'de seyirciler soruyu merak ederek arama motorlarında araştırdı. İşte cevabı...
NASA, astronot John Young'ı 1965'teki Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini uzay mekiğine izinsiz soktuğu için sorguya çağırmış ve kınamıştır?
A- Şekerleme kaplı mısır patlağı
B- Dana etli sandviç
C- Ahududulu halka donut
D- Bergamot aromalı buzlu çay
CEVAP: B
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