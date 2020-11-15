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NASA astronot John Young'ı neden kınamıştır? John Young uzay mekiğine ne sokmuştur? | Kim milyoner olmak ister

NASA astronot John Young'ı neden kınamıştır?
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

Ekranların en sevilen yarışma programı Kim milyoner olmak ister'de sorulan , astronot ’ı 1965’teki Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini mekiğine izinsiz soktuğu için sorguya çağırmış ve kınamıştır? sorusu geceye damga vurdu. 'nun sunduğu Kim milyoner olmak ister'de seyirciler soruyu merak ederek arama motorlarında araştırdı. İşte cevabı...

, astronot 'ı 1965'teki Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini mekiğine izinsiz soktuğu için sorguya çağırmış ve kınamıştır?

A- Şekerleme kaplı mısır patlağı

B- Dana etli sandviç

C- Ahududulu halka donut

D- Bergamot aromalı buzlu çay

CEVAP: B

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