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Ubisoft binasında korkutan ihbar! Ubisoft binasında ne oldu?

Ubisoft binasında korkutan ihbar!
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

Dünyaca ünlü oyun şirketi 'ta korkutan ihbar panik yarattı. 'nın şehrindeki binada rehine krizi yaşandı. Polis, ihbarın asılsız çıktığını açıkladı.

Dünyaca ünlü Fransız oyun şirketi 'un da yer alan binasında korku dolu anlar yaşandı. 'deki binasında silahlı kişilerin bulunduğu ve insanları rehin aldığı ihbarı sonrası onlarca polis bölgeye sevk edildi. İhbar sonrasında Ubisoft çalışanları ve binadakiler çatıya çıkarak kendilerini kilitlediler. Polis yetkilileri, yapılan çalışmada ihbarın asılsız çıktığını, insanların güvenli şekilde tahliye edildiklerini duyurdu.

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