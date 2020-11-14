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Hasbelkader olay oldu! Bilal Sonses kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bilal Sonses kimdir?
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

Türk pop müziğinin genç yeteneklerinden 'in ile çıkarttığı "Hasbelkader" isimli şarkı gündeme bomba gibi düştü. Şarkı kısa sürede 3 milyona yakın dinlenme kazandı. Birçok kişi Bilal Sonses'i araştırmaya başladı. Peki, Bilal Sonses kimdir? ? Nereli?

Türk pop müziğinin genç yeteneklerinden ile 'nin yaptığı düet büyük beğeni kazandı. Şarkının ardından birçok kişi merakla Bilal Sonses'i araştırmaya başladı.

BİLAL SONSES KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Bilal Sonses 1989 yılında 'da dünyaya gelmiştir. İstanbul'un Fatih ilçesinde doğummuştur. Bilal Sonses doğma ve büyüme İstanbulludur. Lise öğretimini Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Turizm Otelcilik Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimi ise 18 Mart Üniversitesi ön lisans programı ve lisans programında almıştır. Ayla Çelik'in şarkısı ve Kendi yazdığı şarkıları olan İki Kelime, Elin Olamam, Sol Yanım ve Sana Birşey Olmasın gibi şarkılarla tanınmıştır. Son olarak Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri olan Yıldız Tilbe ile Hasbelkader isimli şarkıyı çıkartmıştır.

BİLAL SONSES & YILDIZ TİLBE - HASBELKADER ŞARKI SÖZLERİ

Her şeyi bana bırak, ya da oluruna

Su akar yolunu bulurmuş

Yok senden gayrısı da, gel ara sıra

Seven kalbim bak çoktan yorulmuş

Kaşının karası ah, bana sınav

Yolumuz elbet son bulurmuş

Koklasam doyasıya, bak sonrasına

Tüm hayaller yar sana kurulmuş

Yazmaz kalem elimde yazmaz kalem

Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem

Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim

Bir gün karşılaşırız, hasbelkader.

Bekledim gelmese de, beni sevmese de

Acı çekermiş anladım her seven

Ellerim değmese de, adı her neyse ne İçim rahat, kapandı mesele

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