Hasbelkader olay oldu! Bilal Sonses kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Türk pop müziğinin genç yeteneklerinden Bilal Sonses'in Yıldız Tilbe ile çıkarttığı "Hasbelkader" isimli şarkı gündeme bomba gibi düştü. Şarkı kısa sürede 3 milyona yakın dinlenme kazandı. Birçok kişi Bilal Sonses'i araştırmaya başladı. Peki, Bilal Sonses kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Türk pop müziğinin genç yeteneklerinden Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe'nin yaptığı düet büyük beğeni kazandı. Şarkının ardından birçok kişi merakla Bilal Sonses'i araştırmaya başladı.
BİLAL SONSES KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Bilal Sonses 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul'un Fatih ilçesinde doğummuştur. Bilal Sonses doğma ve büyüme İstanbulludur. Lise öğretimini Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Turizm Otelcilik Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimi ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ön lisans programı ve Düzce Üniversitesi lisans programında almıştır. Ayla Çelik'in Bağdat şarkısı ve Kendi yazdığı şarkıları olan İki Kelime, Elin Olamam, Sol Yanım ve Sana Birşey Olmasın gibi şarkılarla tanınmıştır. Son olarak Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri olan Yıldız Tilbe ile Hasbelkader isimli şarkıyı çıkartmıştır.
BİLAL SONSES & YILDIZ TİLBE - HASBELKADER ŞARKI SÖZLERİ
Her şeyi bana bırak, ya da oluruna
Su akar yolunu bulurmuş
Yok senden gayrısı da, gel ara sıra
Seven kalbim bak çoktan yorulmuş
Kaşının karası ah, bana sınav
Yolumuz elbet son bulurmuş
Koklasam doyasıya, bak sonrasına
Tüm hayaller yar sana kurulmuş
Yazmaz kalem elimde yazmaz kalem
Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem
Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim
Bir gün karşılaşırız, hasbelkader.
Bekledim gelmese de, beni sevmese de
Acı çekermiş anladım her seven
Ellerim değmese de, adı her neyse ne İçim rahat, kapandı mesele
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