Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Kasım)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Kasım tarihinde yapılan 150 bin 141 corona virüsü testinden 3.116'sı pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti, 2.298 hasta da iyileşti.
Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkl adı. Tabloya göre 14 Kasım tarihinde yapılan 150 bin 141 corona virüsü testinden 3.116'sı pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti, 2.298 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 16 milyon 013 bin 974, toplam hasta sayısı 411 bin 055, toplam vefat sayısı 11 bin 418, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı 3.423, toplam iyileşen hasta sayısı ise 351 bin 102 olarak yer aldı.
"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.
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