14 Kasım 2020, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 150 bin 141 corona virüsü testinden 3.116'sı pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti, 2.298 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,''nu açıkl adı. Tabloya göre tarihinde yapılan 150 bin 141 corona virüsü testinden 3.116'sı pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti, 2.298 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 16 milyon 013 bin 974, toplam hasta sayısı 411 bin 055, toplam vefat sayısı 11 bin 418, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı 3.423, toplam iyileşen hasta sayısı ise 351 bin 102 olarak yer aldı.

"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

, hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

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