03 Kasım 2020, Salı

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MasterChef yemekleri: Pankek nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi...

Pankek nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi...
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

Sevilen yarışma programı 'in son bölümünde yarışmacılar şeflere yaptılar. Bölüm yayınlandığı esnada ve sonrasında arama motorlarında pankek tarifi oldukça fazla aratıldı. Yapımı oldukça kolay olan pankek hakkında tüm detaylar haberimizde yer alacak. Peki, pankek nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

2 Kasım Pazartesi günü yayınlanan yarışma programı 'te yapılan yemekler büyük merak içerisinde arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle çok merak edildi. Peki, Masterchef pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi ve malzemeleri neler? Detaylar haberimizde...

PANKEK TARİFİ VE MALZEMELERİ

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

PANKEK NASIL YAPILIR?

İlk olarak yumurta kabında yumurta ve şeker iyice çırpılır. Ardından süt, un ve kabartma tozu eklenir. Çırpma işlemi devam eder. Kek kıvamından biraz daha koyu olacak bir karışım hazırlanır. Teflon tavaya az miktarda sıvı yağ dökülür ve sıvı yağ dağıtılır. Bir büyük kaşık hamur dökerek hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyin. Üzerinde gözenekler oluşmaya başladıktan sonra spatula ile pankeki ters çevirin. Her iki tarafı da pişen pankekleri servis tabağına alın. Muz, kivi, çilek, çikolata, bal, sürebilir veya çikolata, reçel ile servis edebilirsiniz.

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