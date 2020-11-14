14 Kasım 2020, Cumartesi

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Son dakika deprem haberleri: Pakistan'da 5,4 şiddetinde deprem meydana geldi!

Pakistan'da 5,4 şiddetinde deprem meydana geldi!
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

’nın Ketta kentinde 5.4 şiddetinde meydana geldi. Deprem büyük bir korku yarattı. Deprem, Pişin, Harnai ve Belucistan'da da hissedildi.

Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Ketta'nın 38 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

NSMC, sarsıntının, Pişin, Harnai ve Belucistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildiğini belirtti.

Çok sayıda Pakistanlı, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıktı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

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