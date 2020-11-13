e-YDS ne zaman ve saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? | ÖSYM giriş

ÖSYM tarafından uygulanacak e - YDS sınavı için heyecan dorukta. Binlerce adayın gireceği e-YDS sınavı için arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. e-YDS sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS sınavı ne zaman ve saat kaçta? | ÖSYM giriş...

14 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adayların sınava girmeden önce dikkat etmesi gerekenler haberimizde...

E-YDS SINAVI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "14 Kasım 2020 tarihinde saat 13:45'te uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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